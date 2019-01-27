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27. 01. 2019

Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы

 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 27 января, заявил, что Израиль официально признает лидера венесуэльской оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает Deutsche Welle.
 
Премьер Израиля заявил, что они присоединяются к решению Соединенных Штатов Америки, Канады и многих других южноамериканских стран "в признании нового руководства в Венесуэле".
 
 
Ранее сообщалось, что Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал другие страны признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Помпео отметил, что экономический коллапс в Венесуэле и поток беженцев из страны в другие государства является угрозой для международной безопасности и мира.
 
Напомним, что лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
 
Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны, объявив себя президентом.

Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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