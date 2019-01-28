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28. 01. 2019

Похитители картины из Третьяковки украли шубу


Похитители картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым с выставки в Третьяковской галерее, чтобы отвлечь внимание посетителей и охраны, украли из гардероба шубу, сообщает РЕН ТВ.
 
Отмечается, что изначально в полицию поступило сообщение о краже шубы из гардероба Третьяковки. Прибывшие на место полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи.
 
По словам очевидцев, один из преступников под видом сотрудника музея вытащил полотно из рамы в выставочном зале и покинул Третьяковку. На улице похитителя ждал белый Mercedes, на котором он и скрылся.

В Вене украинца подозревают в краже картины Ренуара
 
Напомним, полотно Ай-Петри. Крым похитили с выставки в Третьяковке в воскресенье, 27 января. Преступник вынул картину из рамы и скрылся. Страховая стоимость Ай-Петри. Крым оценивается в 12 миллионов рублей (около 182 тысяч долларов).

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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