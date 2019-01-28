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28. 01. 2019

Раненых украинских моряков перевели в СИЗО


Троих раненых украинских моряков перевели из тюремной больницы московского СИЗО Матросской тишины в СИЗО Лефортово в Москве. Об этом сообщила российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook.

"Троих раненых моряков – Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку – вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи", – написала она в воскресенье, 27 января.

По словам журналистки, записаться в электронную очередь не удалось по причине отсутствия получателя. "Теперь будем искать всех получателей по уже известному адресу на Лефортовском валу в Сизо 2 Лефортово", – добавила Ивлева.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net

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