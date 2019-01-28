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28. 01. 2019

Прорыв плотины в Бразилии: число жертв растет


Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 58 человек. Об этом сообщил представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передают местные СМИ.

"На данный момент известно о 58 погибших в результате прорыва дамбы. Мы ожидаем увеличение этого списка. 287 человек также числятся пропавшими без вести", – сообщил чиновник.

Напомним, на днях сообщалось о по меньшей мере 200 пропавших в результате прорыва плотины. ЧП произошло на руднике Mina Feijao около города Брумадинью.

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Источник: korrespondent.net

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