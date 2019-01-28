Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 06:15
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Сменю власть в Грузии за 72 часа – Саакашвили


Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в страну и сменить там власть. Такое заявление бывший политик сделал в эфире телеканала Rustavi 2.
 
По словам Саакашвили, который объявлен в Грузии в розыск, он вернется на родину, если будет уверен, что активная часть Грузии и оппозиция обеспечат ему свободное передвижение по стране хотя бы на 72 часа.
 
"Это является сценарием смены руководства мирным путем", – заверил экс-президент.
 
Саакашвили также объявил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили, и сравнил руководство страны с сумасшедшими. "Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное – нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв", – сказал политик.
 
Напомним, против Саакащвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации убийства. По ряду из них он заочно приговорен к лишению свободы. В случае возвращения на родину политику грозит арест. В настоящее время Саакашвили живет в Нидерландах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.