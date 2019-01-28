Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 07:52
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Гуаидо заявил о переговорах с военными с целью отстранения Мадуро


Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо рассказал изданию The Washington Post.

По его словам, это деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью. "Мы встречаемся с ними, но осторожно", – отметил Гуаидо.

Лидер оппозиции также отметил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.