Клинтон допустила участие в президентских выборах в США

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году, сообщает CNN в воскресенье, 27 января.
Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации
В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.
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Источник: korrespondent.net
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