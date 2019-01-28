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28. 01. 2019

Клинтон допустила участие в президентских выборах в США


Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году, сообщает CNN в воскресенье, 27 января.
 
Отмечается, что слова 71-летней Клинтон не гарантируют, что она занимается проработкой своей кампании.
 
Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227.

Хиллари Клинтон лишилась доступа к секретной информации

В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.

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Источник: korrespondent.net

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