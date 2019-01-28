Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 09:24
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

На админгранице с Крымом возобновили работу все пункты пропуска

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом возобновили свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 27 января.

Отмечается, что пропуск транспорта через все КПВВ восстановлен. Пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним, вечером в субботу, 26 января, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов сообщил, что в контрольных пунктах Чаплынка и Каланчак было ограничен пропуск транспортных средств.

По информации представителей таможни, произошел сбой базы данных. В то же время пропуск пешеходов осуществлялся установленным порядком, без ограничений.

Ранее стало известно, что на въезде в аннексированный Крым российские силовики задержали украинца, находившегося в федеральном розыске РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.