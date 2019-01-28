В Париже прошла первая акция движения "красные шарфы", противопоставляющих себя протестному движению "желтые жилеты". Как сообщает AFP, в воскресенье, 27 января, в демонстрации против насилия приняли участие около 10 тысяч человек.

Демонстрация стартовала от площади Нации. Участники акции скандировали "Да – демократии, нет – революции". Как передают французские СМИ, на некоторых демонстрантах были надеты футболки с надписями типа "Я люблю мою республику" или "Остановить насилие". Участники несли флаги Франции и Евросоюза.

Инициатором акции выступил инженер из Тулузы Лоран Сулье, близкий по своим политическим взглядам к партии Вперед, Республика! президента Франции Эмманюэля Макрона. Как отмечает агентство dpa, "красные шарфы" не поддерживают напрямую политику французского правительства, но выступают в защиту демократии и институтов власти в стране.

Cмотрите фотогалерею: В Париже "красные шарфы" вышли против "желтых жилетов"

Напомним, акции "желтых жилетов", изначально вызванные возможным ростом цен на топливо, продолжаются уже 11 недель подряд. Они собирают десятки тысяч человек в различных городах Франции и регулярно приводят к стычкам протестующих с правоохранительными органами.

На минувших выходных во Франции прошла очередная волна протестов "желтых жилетов". По данным МВД страны, количество демонстрантов, которые вышли 26 января на акции протеста во Франции, составляет более 69 тысяч. В Париже на улицы вышли более 4000 протестующих.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net