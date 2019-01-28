Супрун рассказала, чем можно и нельзя запивать лекарства

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала ряд советов о том, как сделать прием лекарств наиболее эффективным. Соответствующий пост опубликован на ее странице в соцсети Facebook в воскресенье, 27 января.

По ее словам, лучше всего запивать лекарства водой. Если нет воды, можно запивать едва теплым чаем. Для большинства лекарств это не имеет значения, но лучше всего все же вода.

"Вода - беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств", - пишет Супрун.

Также сообщается, что если на лекарствах написано "принимать во время еды", это означает, что вместе с пищей или в течение 30 минут после.

По словам Супрун, не нужно запивать лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак. Такие лекарства должны как можно меньше находиться в кислой среде, а сладкие газированные напитки как раз кислые. Также лекарства лучше не запивать кофе. Кроме этого, кофе запрещено употреблять одновременно с эфедрином, это может слишком сильно стимулировать сердце.

"Кофе лучше не запивать, хотя строгого универсального запрета нет. Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, что разрушаются той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств. Внимательно читайте инструкцию и не пейте лекарства вместе с кофе, если это запрещено", - советует Супрун.

Как отметила и. о. министра здравоохранения, если на лекарствах написано "принимать во время еды", это означает, что вместе с пищей или в течение 30 минут после.

Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксин или норфлаксин. Супрун советует в случае приема антибиотиков употреблять молочные продукты как минимум спустя два часа.

"Некоторые препараты (как, например, ризедронат - для лечения остеопороза) взаимодействуют с ионами кальция и железа. Поэтому их можно запивать только водой и принимать натощак", - пишет Супрун.

Также чиновница пишет, что не стоит увеличивать дозу - больше не значит лучше.

"Если вы любите грейпфруты и принимаете лекарства, проверьте их совместимость. Грейпфруты и еще ряд фруктов влияют на биодоступность некоторых лекарств, вызывая побочные эффекты", - отметила Супрун.

По ее словам, безопасной дозы алкоголя не существует, и запивать лекарства алкоголем не следует.

Супрун также пишет, что иногда таблетки трудно глотать. Причина - так называемая дисфагия.



"В таком случае виноваты не сами лекарства, а определенное нарушение работы мышц или нервов глотки, возможно даже, увеличение щитовидной железы. Если вам трудно глотать лекарства, сообщите об этом врачу. Следует выяснить, почему так. Также попросите прописать лекарства в другой форме: капель или порошка. Наконец, если трудно проглотить таблетку, то разотрите ее в порошок или разделите на части. Помните, капсулы дробить нельзя. Для правильного усвоения препарата важна облатка", - рассказала Супрун.

Ранее Супрун сообщила, что вещества в грейпфрутах и им подобных ограничивают действие лекарств в организме.

Здоровье зависит от уровня образования - Супрун

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Источник: korrespondent.net