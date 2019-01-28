В Полтаве на взятке задержали пограничника

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы Украины, за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-сллужба ГБР в воскресенье, 27 января.

"По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали и получили 1250 долларов от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины. После получения последней части неправомерной выгоды в размере 500 долларов, должностное лицо и его сообщник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве проводят расследование уголовного производства по статье о принятии предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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Ранее в Киевской области задержали заместителя руководителя одной из городских прокуратур по подозрению в получении систематических взяток.

Также сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от иностранцев.

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Источник: korrespondent.net