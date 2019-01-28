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28. 01. 2019

Протесты в Венесуэле: число задержанных приближается к 800

Число задержанных во время протестов в Венесуэле возросло до 791. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщил глава правозащитной организации Венесуэльский уголовный форум Альфредо Ромеро в соцети Twitter.

Так, по состоянию на 14:00 27 января Венесуэльский уголовный форум зарегистрировал 791 задержание в связи с демонстрациями.

Отмечается, что только 23 января были задержаны 632 человека (это самое большое число задержанных за один день по меньшей мере с 1999 года).

В ходе столкновений в стране погибли около 10 человек.

#27Ene 2:00PM Son 791 detenidos por protestas registrados por el @foropenal desde #21Ene hasta esta hora. Sólo el #23Ene fueron 632 (Es el número más alto de detenciones en un día al menos desde 1999) #Venezuela @Almagro_OEA2015 @UNHumanRights @CIDH @hrw @amnesty pic.twitter.com/jdwXdUKmyc

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 27 января 2019 г.

Как известно, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипотношения с США.

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Источник: korrespondent.net

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