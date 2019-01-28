Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 10:57
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Военные летчики провели тренировку в зоне ООС

По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева в воскресенье, 27 января, провели тренировку очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских мил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС. Об этом информирует пресс-центр ООС.

В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялись с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

Реагирование с выходом на вражескую морскую цель было проведено в определенное нормативом время.

В штабе ООС отметили, что военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению".

Напомним, 23 января в Полтавской области стартовали летные учения армейской авиации.

Также ранее воины-зенитчики ВСУ на Донбассе отработали отражение возможных воздушных атак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.