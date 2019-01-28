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28. 01. 2019

Кража картины в Третьяковке попала на видео

Кража картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи в Москве произошла на глазах у посетителей и при полном попустительстве охраны. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал Телеграм-канал Mash в понедельник, 28 января.

"Момент кражи Куинджи. Вор уверенно подходит, снимает картину со стены, и, посвистывая, идет с ней через полный народу зал, будто все так и должно быть. Посетители незаинтересованно провожают глазами исчезающее полотно. А что, так можно было?", – говорится в сообщении.

Напомним, полотно Ай-Петри. Крым похитили с выставки в Третьяковке в воскресенье, 27 января. Преступник вынул картину из рамы и скрылся. Страховая стоимость Ай-Петри. Крым оценивается в 12 миллионов рублей (около 182 тысяч долларов).

Утром в понедельник МВД РФ заявило о задержании подозреваемого в краже картины Куинджи. Вор спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Московской области.

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Источник: korrespondent.net

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