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28. 01. 2019

В Перу обрушилась стена отеля: 15 погибших

В результате обрушения стены отеля Альгамбра в Перу погибли 15 человек, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в отеле в воскресенье, 27 января, праздновали свадьбу. В течение пяти дней в городе шел дождь, это привело к оползням и обрушению стены отеля.

"Десятки людей танцевали, когда на них обрушились стена и крыша. По меньшей мере, 30 человек были извлечены из-под обломков с травмами и доставлены в местную клинику", - сообщила глава местной службы гражданской обороны Русби Села.

Всего в помещении в это время находилось около 100 человек.

Как сообщалось, в последнее время в Украине участились случаи обрушения крыш из-за скопления большого количества снега. В частности, такой случай накануне произошел на рынке в Харькове. 

Ранее в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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