Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 12:40
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Взрыв в Гааге: из-под завалов достали последнего человека

Из-под завалов дома в Гааге вытащили последнего человека — мужчина жив28.01.2019 09:48
Около часа ночи спасателям в Гааге удалось добраться к 28-летнему мужчине, который провел под руинами рухнувшего взрывом дома около 8 часов. Об этом сообщает Укринформ.

"В общем из-под завалов извлекли четырех человек. Последний, 28-летний мужчина, был освобожден ночью", - говорят спасатели.

Они уверены, что под завалами больше нет людей. Сейчас техника разбирает стены, однако из-за опасений относительно дальнейшего обрушения работы ведутся очень медленно и осторожно. Территория вокруг дома огорожена.

Momenteel is een kraan bezig met puin te ruimen. Op deze manier proberen de hulpdiensten dichterbij het slachtoffer te komen. #JanvanderHeijdenstraat #DenHaag pic.twitter.com/IZOKVguWFJ

— Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что в городе Гаага 27 января произошел взрыв, который привел к обрушению нескольких жилых домов. Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа.

Напомним, что из-за взрыва газа в одном из многоквартирных домов на севере Тбилиси пострадали шесть человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.