Взрыв в Гааге: из-под завалов достали последнего человека

Из-под завалов дома в Гааге вытащили последнего человека — мужчина жив28.01.2019 09:48

Около часа ночи спасателям в Гааге удалось добраться к 28-летнему мужчине, который провел под руинами рухнувшего взрывом дома около 8 часов. Об этом сообщает Укринформ.

"В общем из-под завалов извлекли четырех человек. Последний, 28-летний мужчина, был освобожден ночью", - говорят спасатели.

Они уверены, что под завалами больше нет людей. Сейчас техника разбирает стены, однако из-за опасений относительно дальнейшего обрушения работы ведутся очень медленно и осторожно. Территория вокруг дома огорожена.

Momenteel is een kraan bezig met puin te ruimen. Op deze manier proberen de hulpdiensten dichterbij het slachtoffer te komen. #JanvanderHeijdenstraat #DenHaag pic.twitter.com/IZOKVguWFJ — Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что в городе Гаага 27 января произошел взрыв, который привел к обрушению нескольких жилых домов. Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений домов мог стать взрыв газа.

Напомним, что из-за взрыва газа в одном из многоквартирных домов на севере Тбилиси пострадали шесть человек.

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Источник: korrespondent.net