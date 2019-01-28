В Сирию прибыли 600 американских военных – СМИ

Около 600 военнослужащих США прибыли на две базы ВВС, расположенные к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщает Анадолу в понедельник, 28 января.

Утверждается, что военные расположились на базах в регионах Хараб Ышк и Саррин (провинция Алеппо). Они должны стать одними из основных пунктов для вывода американских военных из Сирии. Еще две базы в провинции Хасеке будут использованы для вывода тяжелых вооружений.

Прибывший американский контингент должен быть задействован в выводе подразделений.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что Вашингтон отправил дополнительный контингент войск в Сирию, чтобы обеспечить безопасный уход своих военнослужащих.

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.

Однако позже стало известно, что США взяли паузу в выводе войск из Сирии, чтобы сделать это "по-умному".

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Источник: korrespondent.net