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28. 01. 2019

США признали нового спецпосланника Венесуэлы

Госдеп США признал действительным дипломатический статус Карлоса Альфредо Веккио, которого исполняющий обязанности президента, оппозиционер Хуан Гуайдо 25 января назначил временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Государственного департамента страны.

В ведомстве отметили, что "с нетерпением ждут сотрудничества с Веккио и с другим дипломатическим персоналом, назначенным временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо".

После аккредитации Веккио встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил решительную поддержку Вашингтоном Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Как известно, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и разорвал дипотношения с США.

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Источник: korrespondent.net

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В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

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