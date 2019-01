В Индии автобус с 50 школьниками попал в аварию

В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками, 20 из них получили ранения. Об этом в понедельник, 28 января, пишет India Today.

Авария случилась в районе Гунтур в штате Андхра-Прадеш.

Детей доставили в ближайшую государственную больницу. По имеющимся данным, шестеро школьников находятся в критическом состоянии.

Andhra Pradesh: 15 students suffer minor injuries and 2 students suffer serious injuries, after a school bus turned turtle in Guntur district. Students shifted to a nearby hospital. Driver of the school bus is being questioned by the police. pic.twitter.com/SCSIntc7P5