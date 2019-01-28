Гройсман зовет норвежцев добывать в Украине газ

Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с норвежским коллегой Эрной Сольберг обсудил усиление присутствия норвежского бизнеса в Украине. Об этом сообщается в Twitter главы Кабмина в понедельник, 28 января.

Гройсман, в частности, пригласил норвежских инвесторов принять участие в аукционах по продаже спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами.

"Отдельная тема - усиление инвестиционного сотрудничества Украины и Норвегии. Сферы взаимного интереса возобновляемая энергетика, агропроизводство, IT, защита окружающей среды", - написал премьер.

Также он сообщил, что вместе с Сольберг подписал совместное заявление, которым начинаются энергетические инициативы по энергоэффективности, интеграции в европейский энергетический рынок, сотрудничество в сфере ядерной безопасности и "зеленой" энергетике.

Отметим, одним из центральных событий визита Гройсмана в Норвегию станет Украинско-норвежский бизнес-форум.

Напомним, ранее Укргаздобыча заявила о рекордной добыче газа за последние 25 - за 2018 год было добыто 15,49 млрд кубометров газа.В целом добыча газа в Украине выросла всего на 0,3% за год. При этом годом ранее добыча выросла на 4% (более 800 млн кубометров).

В свою очередь, Укрнафта заявила, что нарастила добычу нефти впервые за 12 лет.

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Источник: korrespondent.net