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28. 01. 2019

На Закарпатье мужчина из пистолета обстрелял толпу людей

В городе Чоп произошла стрельба возле магазина круглосуточной торговли. Полиция задержала стрелка. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Закарпатской области в понедельник, 28 января.

Отмечается, что накануне вечером 41-летний житель Чопа совершил серию выстрелов в сторону толпы людей. Обошлось без пострадавших.

После этого мужчина направился в направлении своего дома, а свидетели инцидента обратились с заявлением в полицию.

Правоохранители разыскали стрелка и изъяли у него пистолет, который направили на экспертизу. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье мужчина из пистолета обстрелял толпу людей

Ранее сообщалось, что в Киеве в шашлычной Золотой шампур произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали два охранника службы Сириус.

А в Харьковской области мужчина случайно застрелил своего друга, который во время распития алкоголя попросил у хозяина дома посмотреть его охотничье ружье.

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Источник: korrespondent.net

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