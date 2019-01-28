Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 12:35
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

В столице Черногории произошел взрыв

В столице Черногории Подгорице в ночь на понедельник, 28 января, произошел взрыв неподалеку от административного центра города. Об этом сообщила газета Vijesti.

Взрыв прогремел около 1:15 ночи возле ресторана "Нью-Йорк".

Сообщается, что в результате взрыва пострадавших нет. В здании ресторана взрывной волной выбило стекла.

На месте инцидента работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

Как сообщалось, на выходных произошел взрыв в жилом доме в голландской Гааге. Ночью из-под завалов достали выжившего мужчину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.