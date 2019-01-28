В столице Черногории произошел взрыв

В столице Черногории Подгорице в ночь на понедельник, 28 января, произошел взрыв неподалеку от административного центра города. Об этом сообщила газета Vijesti.

Взрыв прогремел около 1:15 ночи возле ресторана "Нью-Йорк".

Сообщается, что в результате взрыва пострадавших нет. В здании ресторана взрывной волной выбило стекла.

На месте инцидента работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

Как сообщалось, на выходных произошел взрыв в жилом доме в голландской Гааге. Ночью из-под завалов достали выжившего мужчину.

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Источник: korrespondent.net