В Одессе из-за непогоды отменяют авиарейсы

В Международном аэропорту Одесса из-за погодных условий отменили прибытие рейса из Вены и отправление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

"Рейс OS619 из Вены, который должен был прибыть сегодня в Одессу, 28 января, в 12:45, отменили. Также отменен рейс OS620, что должен был отправиться из Одессы в Вену в 13:30", - говорится в сообщении.

Ранее собщалось, что в Киеве в Киеве из-за непогоды задерживали авиарейсы. В частности, отменяли два рейса в Вену, задерживали рейс в Шарм-эль-Шейх.

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Источник: korrespondent.net