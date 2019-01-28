В Польшу за год не пустили почти 47 тыс. украинцев

В 2018 году почти 47 тысячам граждан Украины было отказано во въезде в Польшу. Об этом сообщает Польское радио.

По данным Главной комендатуры Пограничной службы, в прошлом году польские пограничники выдали 77,2 тыс. отказов во въезде в Польшу. Больше всего - на границе с Украиной (48,8 тыс.), с Беларусью (почти 26 тыс.) и на границе с Россией (1,3 тыс.). Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс.), России (20,2 тыс.) и Беларуси (5,5 тыс.).

Главными основаниями для выдачи решений об отказе во въезде в страну были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда и отсутствие необходимых средств.

В прошлом году задержали на так называемой зеленой границе 285 человек, которые незаконно пересекли польскую границу. Задержание осуществлено на пограничном участке с Россией, Беларусью и Украиной.

"В автомобильных пограничных пунктах пропуска с Россией, Беларусью и Украиной таких попыток было зарегистрировано 1173, а в аэропортах - 404. В основном это были лица, которые имели фальшивые визы, документы или поддельные штампы пограничной службы. Фальшивые документы для пересечения польской границы или для пребывания в стране использовали чаще всего украинцы (1138 человек), русские (145), белорусы (52), сирийцы (47), иранцы (40), вьетнамцы (22) и китайцы (22 человека)", - пишет издание.

Польские пограничники провели также 3,6 тыс. проверок законности трудоустройства. В результате контроля оказалось, что более 12 тыс. иностранцев работает с нарушением правил. Среди тех, кто чаще нарушал нормы были: граждане Украины (19,6 тыс. Человек), Молдовы (400), Беларуси (370) и Грузии (246 человек).

Ранее сообщалось, что в Польшу за полгода не пустили почти 25 тыс. украинцев. При этом 40% отказов выданы из-за отсутствия у украинцев документов, обосновывающих цель въезда и условиях пребывания в Польше.

Напомним, ранее Польша отказалась от строительства забора между Украиной и Беларусью.

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Источник: korrespondent.net