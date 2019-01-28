На заводе в "ДНР" рухнули стены

В подконтрольной сепаратистам Горловке в Донецкой области, произошло обрушение стен в цеху машиностроительного завода. Об этом в понедельник, 28 января, сообщил так называемый "глава администрации Горловки" Иван Приходько.

Он отметил, что остается неизвестной судьба одного сотрудника. Авария, по его данным произошла в понедельник в 8:10 утра, из-за чего "сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха".

"Неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь", - сообщил Приходько.

Он также отметил, что для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы так называемых "МЧС" и "полиции". На заводе работает комиссия.

Напомним, на прошлой неделе в "ДНР" обрушилась крыша завода. Один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в Луганске обрушилась крыша троллейбусного депо. На момент аварии внутри находились два человека.

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Источник: korrespondent.net