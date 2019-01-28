В Киеве из-за снега задерживают авиарейсы

На фоне осложненных погодных условий в аэропорту Борисполь наблюдаются задержки рейсов. Об этом сообщает УНН.

В частности, задерживается рейс в Шарм-эль-Шейх на 1 час, он должен был вылететь в 14:00, сейчас вылет ожидается в 15:00. Рейс, который должен был прибыть в аэропорт Борисполь из Гоа в 13:15 ожидается в 13:34.

Рейсы EK 2353 и FZ 727 из Дубай должны были прибыть в 13:25, сейчас ожидаются в 13:34. Самолет из Бангкока должен был прибыть в Киев в 17:55, сейчас прибытие ожидается в 18:05.

Аэропорт Киев работает в штатном режиме, рейсы прибывают и вылетают вовремя.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 28 января, два рейса в аэропорту Одессы отменили в связи с ночным снегопадом. Самолеты должны были лететь в Вену и обратно.

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Источник: korrespondent.net