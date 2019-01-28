Кинопремьеры недели: "Море соблазна" и "Клаустрофобы"

С 31 января 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: триллер с Энн Хэттуэй и Мэттью Макконахи в главных ролях “Море соблазна”, украинскую комедию “Встреча одноклассников”, триллер “Клаустрофобы”, военную драму “Дивизион надежды”, триллер “Зверь”.

Море соблазна

Море соблазна / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Стивен Найт

Актеры: Энн Хэттуэй, Мэттью Макконахи, Дайан Лейн

Действие фильма разворачивается под палящим солнцем Карибских островов. Главный герой Бейкер Дил занимается ловлей рыбы, время от времени встречается с местной красавицей, а главная его мечта - словить гигантского тунца.

Он настолько одержим идеей, что даже в мыслях разговаривает с ним. Однажды к нему приходит бывшая жена и мать их сына - Карен с просьбой убить ее второго мужа - миллиардера. Богач жестоко избивает супругу на глазах у пасынка. Как поступить Бейкеру, как устоять перед этим морем соблазна?

Встреча одноклассников

Встреча одноклассников / фото: ivona.bigmir.net

Жанр: комедия

Режиссер: Валентин Шпаков

Актеры: Валерий Харчишин, Андрей Бурим, Алексей Нагрудный

В основе сюжета история о трех школьных приятелях. Они встречаются через 25 лет после окончания школы и решают весело отметить эту дату, закатив умопомрачительную вечеринку. Но Дата выхода фильма в прокат очень символична, ведь именно в феврале принято устраивать встречи выпускников.

Клаустрофобы/Смертельный лабиринт

Клаустрофобы/Смертельный лабиринт / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Адам Робител

Актеры: Тайлер Лебин, Дебора Энн Уолл, Тейлор Расселл

Мировая премьера от режиссера-гуру фильмов ужасов Адама Робитейла. Несколько незнакомцев оказываются в ловушке зловещей квест-комнаты. Здесь множество современных и очень опасных лабиринтов, где игрокам придется встретиться лицом к лицу со всеми своими тайными страхами.

Что это на самом деле: игра, больное воображение маньяка или нечто неприродное? С каждой секундой они понимают, что шансов выбраться из лабиринтов все меньше.

Дивизион надежды/Дивизион 303. Правдивая история

Дивизион надежды/Дивизион 303 / фото: google.com

Жанр: триллер

Режиссер: Денис Делич

Актеры: Мацей Закосьцельны, Петр Адамчик, Кара Теоболд, Антони Круликовски

История о настоящих героях времен Второй мировой войны. Сегодня их имена знает вся Польша, их подвиг описан в исторических книгах. “Дивизион 303" - загон-пилотов-истребителей, который был настоящим щитом в воздухе над войсками союзников.

Практически все пилоты из загона были поляками, но прославились подвигами в небе над Великобританией. Горстка пилотов смогла противостоять фашистам и уничтожила в три раза больше соперников, чем целая сухопутная армия. Ценой своих жизней пилоты спасли миллионы людей.

Зверь

Зверь / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Майкл Пирс

Актеры: Джесси Бакли, Джонни Флинн

День 27-летия не стал счастливым для Молл. Девушка до сих пор живет с родителями на небольшом острове и страдает от прессинга родственников, их непонимания. Свою первую любовь Молл встречает тогда, когда остров содрогается от серии убийств. Паскаль - настоящая любовь Молл, но парень появился буквально из ниоткуда.

Подобные факты совершенно не беспокоят женщину, она счастлива, чего не скажешь о других жителях острова. Они подозревают, что именно Паскаль и является маньяком. Перед Молл встает выбор: остаться с любимым или встать на сторону большинства.

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Источник: korrespondent.net