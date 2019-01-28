Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 14:03
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
28. 01. 2019

Кинопремьеры недели: "Море соблазна" и "Клаустрофобы"

 
С 31 января 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: триллер с Энн Хэттуэй и Мэттью Макконахи в главных ролях “Море соблазна”, украинскую комедию “Встреча одноклассников”, триллер “Клаустрофобы”, военную драму “Дивизион надежды”, триллер “Зверь”.
 

Море соблазна

Море соблазна / фото: youtube.com
 
Жанр: триллер
Режиссер: Стивен Найт
Актеры: Энн Хэттуэй, Мэттью Макконахи, Дайан Лейн
 
Действие фильма разворачивается под палящим солнцем Карибских островов. Главный герой Бейкер Дил занимается ловлей рыбы, время от времени встречается с местной красавицей, а главная его мечта - словить гигантского тунца.
 
 
Он настолько одержим идеей, что даже в мыслях разговаривает с ним. Однажды к нему приходит бывшая жена и мать их сына - Карен с просьбой убить ее второго мужа - миллиардера. Богач жестоко избивает супругу на глазах у пасынка. Как поступить Бейкеру, как устоять перед этим морем соблазна?
 

Встреча одноклассников

Встреча одноклассников / фото: ivona.bigmir.net
 
Жанр: комедия
Режиссер: Валентин Шпаков
Актеры: Валерий Харчишин, Андрей Бурим, Алексей Нагрудный
 
В основе сюжета история о трех школьных приятелях. Они встречаются через 25 лет после окончания школы и решают весело отметить эту дату, закатив умопомрачительную вечеринку. Но  Дата выхода фильма в прокат очень символична, ведь именно в феврале принято устраивать встречи выпускников. 
 

Клаустрофобы/Смертельный лабиринт

Клаустрофобы/Смертельный лабиринт / фото: youtube.com
 
Жанр: триллер
Режиссер: Адам Робител
Актеры: Тайлер Лебин, Дебора Энн Уолл, Тейлор Расселл
 
Мировая премьера от режиссера-гуру фильмов ужасов Адама Робитейла. Несколько незнакомцев оказываются в ловушке зловещей квест-комнаты. Здесь множество современных и очень опасных лабиринтов, где игрокам придется встретиться лицом к лицу со всеми своими тайными страхами.
 
 
Что это на самом деле: игра, больное воображение маньяка или нечто неприродное? С каждой секундой они понимают, что шансов выбраться из лабиринтов все меньше.
 

Дивизион надежды/Дивизион 303. Правдивая история

Дивизион надежды/Дивизион 303 / фото: google.com
 
Жанр: триллер
Режиссер: Денис Делич
Актеры: Мацей Закосьцельны, Петр Адамчик, Кара Теоболд, Антони Круликовски
 
История о настоящих героях времен Второй мировой войны. Сегодня их имена знает вся Польша, их подвиг описан в исторических книгах. “Дивизион 303" - загон-пилотов-истребителей, который был настоящим щитом в воздухе над войсками союзников.
 
 
Практически все пилоты из загона были поляками, но прославились подвигами в небе над Великобританией. Горстка пилотов смогла противостоять фашистам и уничтожила в три раза больше соперников, чем целая сухопутная армия.  Ценой своих жизней пилоты спасли миллионы людей. 
 

Зверь

Зверь / фото: youtube.com
 
Жанр: триллер
Режиссер: Майкл Пирс
Актеры: Джесси Бакли, Джонни Флинн
 
День 27-летия не стал счастливым для Молл. Девушка до сих пор живет с родителями на небольшом острове и страдает от прессинга родственников, их непонимания. Свою первую любовь Молл встречает тогда, когда остров содрогается от серии убийств. Паскаль - настоящая любовь Молл, но парень появился буквально из ниоткуда.
 
 
Подобные факты совершенно не беспокоят женщину, она счастлива, чего не скажешь о других жителях острова. Они подозревают, что именно Паскаль и является маньяком. Перед Молл встает выбор: остаться с любимым или встать на сторону большинства. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.