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28. 01. 2019

В Японии запустят "устойчивый" к землетрясениям поезд

Оператор японских железных дорог JR Tokai запустит в следующем году новую модель скоростных экспрессов Синкансэн, которому будут не страшны землетрясения. Об этом сообщает NHK в понедельник, 28 января.

Отмечается, что эта модель под названием N700S проходит испытания с прошлого года. Корпус нового экспресса представляет собой модернизированный вариант нынешней модели Синкансэн, но с пониженным сопротивлением воздуха.

В случае землетрясений или других бедствий, когда прерывается подача электроэнергии от протянутых наверху проводов, новая модель может продолжать движение самостоятельно, благодаря системе литий-ионных батарей. Такая система используется в суперэкспрессах впервые.

Планируется, что новые поезда будут запущены накануне Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Ранее в Германии запустили в эксплуатацию первый поезд, развивающий скорость 300 километров в час. Теперь из Берлина до Мюнхена доехать можно за 3 часа 55 минут вместо 6-7 часов ранее. Расстояние между двумя городами составляет 623 км.

А в Китае запустили самые быстрые поезда в мире Фусин. Они двигаются со скоростью 350 километров в час по железнодорожной ветке Пекин-Шанхай. Фусин в настоящий момент самый быстрый железнодорожный состав, находящийся в коммерческой эксплуатации.

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Источник: korrespondent.net

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