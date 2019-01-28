Супрун рассказала о йододефиците

Йод - это микроэлемент, который необходим человеку в течение всей жизни, а его недостаток приводит к серьезным последствиям. Об этом в понедельник, 28 января, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, ежедневно организм нуждается в определенной порции йода. Он нужен организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

При этом невозможно точно вычислить, сколько человек потребляет йода с пищей, но если в ежедневном рационе не часто присутствуют продукты, богатые йодом, вероятно, что организм испытывает недостаток этого микроэлемента.

Супрун перечислила последствия, к которым может привести недостаток йода в организме:

- ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия;

- увеличение щитовидной железы;

- задержка роста у детей;

- задержка интеллектуального развития у детей;

- снижение умственной активности у взрослых;

- нарушения обменных процессов;

- угроза прерывания беременности;

- неонатальный гипотиреоз;

- рак щитовидной железы;

- ухудшение памяти, слуха;

- повышение холестерина;

- сухость кожи, потеря ее эластичности;

- нарушения работы кишечника;

- ощущение холода;

- резкое снижение или повышение массы тела;

- отеки;

- выпадения волос.

Женщинам нужно 150-300 мкг йода в день, а мужчинам до 300 мкг. Детям до шести лет нужно 90 мкг, с шести - до 12-120 мкг.

"Создать избыток йода в организме достаточно сложно. Эксперты ВОЗ считают безопасной дозу йода в 1000 мкг (1 мг) в сутки", - утверждает чиновница.

По словам Супрун, чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд нужно заменить обычную соль на йодированную. Также лучше употреблять белую рыбу и морепродукты (минтай, хек, треска, мидии), морскую капусту (ламинарию), овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, хурму), яйца, молоко, говядину, грецкие орехи.

Ранее Супрун рассказала об углеводах.

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Источник: korrespondent.net