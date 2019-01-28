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28. 01. 2019

Стрельба в больнице Бердянска: появились подробности

Россиянин, стрелявший в охранника больницы в Бердянске оказался наркоманом. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает Країна 24.

Сообщается, что двое наркоманов закрылись в туалете, чтобы принять дозу наркотиков, а когда охранник открыл дверь своим ключом, один из них дважды в него выстрелил.

Задержанный стрелок оказался 40-летним гражданином Российской Федерации. Следственно-оперативной группой на месте происшествия изъят револьвер под патрон Флобера. Оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Как сообщалось, после стрельбы, злоумышленник пытался скрыться, но его задержали посетители больницы и медики, которые стали свидетелями происшествия.

 

Ранее сообщалось, что в Киеве в шашлычной Золотой шампур произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали два охранника службы Сириус.

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Источник: korrespondent.net

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