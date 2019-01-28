Погода на неделю: в Украине потепление и дожди

В Украине в течение рабочей недели, 28 января – 1 февраля ожидается существенное потепление. Пройдут осадки в виде дождя и снега, но в целом будет преобладать сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 28 января, в Украине еще будет удерживаться холодная погода и без осадков, на севере днем до 8 мороза, а ночью до -14.

На востоке температура до -8. На юге и западе уже начнется потепление – днем здесь до +5. В Киеве и центре температура днем до -5, а ночью до -13.

Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 29 января, синоптики прогнозируют снег с дождем на севере, в центре и местами на западе, на остальной территории – без существенных осадков.

Ночью самые сильные морозы – до -13 – ожидаются на востоке и в Сумской области, но днем ​​здесь потеплеет до -1 -3.

В других регионах Украина ​​преимущественно от 1 до 3 градусов тепла. Лишь на юге дневная температура местами достигнет +10.

В Киеве осадки в виде дождя и снега, ночью похолодает до -4 мороза, а днем ​​1-3 выше нуля.

Фото: Укргидрометцентр

В среду, 30 января, зона осадков в виде мокрого снега и дождей сдвинется на север, центр и юг Украины. На западе и востоке ночью 5-7 градусов мороза, а днем ​​+2, местами до +4.

В Киеве, северных и центральных областях 1-3 градуса тепла, на юге +8 +10.

Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 31 января, синоптики прогнозируют дождь в северных регионах и Киеве. На остальной территории переменная облачность и ясная погода. Ночью температура в большинстве регионов не опустится ниже -1. И лишь на востоке ночью до -5.

Днем до +4 на западе, севере и в центре, на востоке около нуля. В южных областях – от +5 до +9.

В Киеве осадки, ночью -1 +1, днем ​​+2 +4.

Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 1 февраля, осадки окончательно прекратятся и в Украине значительно потеплеет. Небольшие ночные морозы еще возможны, но днем ​​везде будет плюсовая температура. На юге до +11, на западе, севере и в центре +4, на востоке до +3.

В Киеве погода существенно не изменится, днем ​​2-4 выше нуля.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине в феврале. Они предупредили украинцев о морозах до -30 градусов и сильных снегопадах.

Отметим, что зимы теплеют в течение последних 20 лет, причем в Украине больше, чем в среднем по Земле.

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Источник: korrespondent.net