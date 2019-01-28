В Запорожье активисты поймали мужчину, которого подозревают в педофилии. Видео задержания обнародовано в YouTube.
По словам участников организации Наследие Запорожье, они то имени 13-летней девочки вели переписку с подозреваемым в педофилии. Общественники задержали 41-летнего работника завода Запоржтрансформатор во время свидания, которое он назначил якобы несовершеннолетней девочке.
Как утверждают активисты, на встречу Тимченко Владислав Леонидович захватил с собой презервативы, а вот торт, который обещал девочке, забыл.
Cмотрите фотогалерею: Активисты Запорожья заставили подозреваемого в педофилии есть презервативы
По словам задержаного, он собирался купить торт и посидеть с девочкой за просмотром фильма. Он изначально утверждал, что девочке 14 лет. Хотя данные из переписки свидетельствуют о другом - девочке на самом деле 13. Активисты избили мужчину и заставили съесть все презервативы, которые были в его кармане.
Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали вооруженного педофила. Мужчина под угрозой ножа приставал в лифте к несовершеннолетнему. В момент задержания он выслеживал еще одного ребенка.
Напомним, в Днепре вышедший из тюрьмы педофил изнасиловал ребенка. Мужчина воспользовался тем, что его девятилетний племянник остался без присмотра родителей.
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Источник: korrespondent.net
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