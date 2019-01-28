Дания строит ограждение вдоль границы с Германией

Власти Дании приступили к строительству ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить попадание диких кабанов в страну. Об этом в понедельник, 28 января, заявили в министерстве сельского хозяйства страны, сообщает Politico.

Отмечается, что Копенгаген принял такое решение, из-за угрозы распространения африканской чумы свиней через границу и негативного влияния на индустрию свинины в стране.

"У нас есть 11 миллиардов веских причин сделать все возможное, чтобы предотвратить попадание африканской чумы свиней в Данию", - заявил министр экологии и продовольствия Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

После завершения строительных работ к осени этого года забор может протянуться почти на 70 км.

Вместе с тем, Германия еще не сообщала о зафиксированных случаях вируса, смертельного для домашних свиней и кабанов, но безвредного для людей.

Несмотря на то, что вирус в основном сосредоточен в центральной и восточной Европе, Бельгия с начала января сообщила о десятках новых случаев заражения африканской чумой свиней, что вызвало обеспокоенность в ЕС, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что Франция построит забор на границе с Бельгией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней на французской территории.

Также стало известно, что Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов.

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Источник: korrespondent.net