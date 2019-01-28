Во Львовской области первой жертвой гриппа стал 51-летний мужчина

Во Львовской области в результате осложнения гриппа умер 51-летний мужчина. Об этом в комментарии Львовскому порталу сообщила главный эпидемиолог области Наталия Тимко.

По ее словам, больной обратился в Мостисскую центральную районную больницу 17 января.

"У мужчины был вирус гриппа А Н1N1. Также он имел сопутствующую патологию - ишемической болезнью сердца, кардиосклероз. Больной умер через 25 минут после обращения в больницу", - рассказала она.

Также она добавила, что на Львовщине эпидпорог пока не превышен.

Медики в очередной раз подчеркивают, что лучший способ уберечься от сезонного гриппа - ежегодная вакцинация. В этом сезоне в Украине доступны две вакцины от гриппа: четырехвалентного Vaxigrip Tetra французского производителя Sanofi Pasteur и трехвалентное GC Flu южнокорейской компании Green Cross Corporation.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины не исключают роста числа летальных исходов из-за гриппа. Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.

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Источник: korrespondent.net