Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 15:45
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
28. 01. 2019

Во Львовской области первой жертвой гриппа стал 51-летний мужчина

Во Львовской области в результате осложнения гриппа умер 51-летний мужчина. Об этом в комментарии Львовскому порталу сообщила главный эпидемиолог области Наталия Тимко.

По ее словам, больной обратился в Мостисскую центральную районную больницу 17 января.

"У мужчины был вирус гриппа А Н1N1. Также он имел сопутствующую патологию - ишемической болезнью сердца, кардиосклероз. Больной умер через 25 минут после обращения в больницу", - рассказала она.

Также она добавила, что на Львовщине эпидпорог пока не превышен.

Медики в очередной раз подчеркивают, что лучший способ уберечься от сезонного гриппа - ежегодная вакцинация. В этом сезоне в Украине доступны две вакцины от гриппа: четырехвалентного Vaxigrip Tetra французского производителя Sanofi Pasteur и трехвалентное GC Flu южнокорейской компании Green Cross Corporation.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины не исключают роста числа летальных исходов из-за гриппа. Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.