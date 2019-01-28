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28. 01. 2019

В Украине уменьшился прирост больных корью

В Украине за четвертую неделю эпидемического сезона корью заболели 3279 человек – 1350 взрослых и 1929 детей. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей, сообщает Минздрав в понедельник, 28 января.

"На прошлой неделе от осложнений кори умер один взрослый украинец. МОЗ Украины выражает соболезнования родным. В целом в этом году умерло шесть человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь забрала 16 жизней", – говорится в сообщении.

В Минздраве в очередной раз отметили, что "прививка – единственная надежная защита от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости".

В ведомстве отметили, что "вспышка кори бурлит по всей Европе", а кроме Украины серьезная ситуация сложилась в Сербии, Албании и Грузии.

Напомним, за третью неделю эпидемического сезона корью заболели 3450 украинцев – 1502 взрослых и 1948 детей. Тогда сообщалось, что с начала года количество заболевших корью достигло 8498 человек.

Также сообщалось, что Минздрав планирует созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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