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28. 01. 2019

В Индии разбился военный самолет

На севере Индии в понедельник, 28 января, разбился военный самолет ВВС Индии, сообщает Times of India.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Истребитель потерпел крушение после того, как вылетел с базы ВВС Горакхпур.

При этом сообщается, что пилоту удалось благополучно катапультироваться.

Напомним, неделей ранее в России при посадке разбился бомбардировщик. Два человека погибли.

Также на прошлой неделе истребитель разбился в Пакистане. В результате аварии погиб пилот.

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Источник: korrespondent.net

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