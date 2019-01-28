Завершен второй этап отбора судей в Антикорсуд

Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей завершили отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает Центр противодействия коррупции.
Сегодня завершился этап вето сомнительных кандидатов международными экспертами. Конкурс покинули 42 человека из 113 претендентов.
Международные эксперты выразили недоверие 49 кандидатам, однако 7 из них удалось остаться в конкурсе. Отмечается, что они убедили экспертов и квалифкомиссию судей в своей добропорядочности и профессионализме.
В общем 71 кандидат продолжит бороться за должности антикоррупционных судей. Они пройдут собеседования с Высшей квалификационной комиссией судей, после чего комиссия определит победителей.
Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту. ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата.
После этого президент имеет 30 дней на назначение судей на должности.
В Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.
Напомним, конкурс в Антикоррупционный суд стартовал 12 ноября. В нем приняли участие 240 человек.
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Источник: korrespondent.net
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