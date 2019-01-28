Завершен второй этап отбора судей в Антикорсуд

Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей завершили отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает Центр противодействия коррупции.

Сегодня завершился этап вето сомнительных кандидатов международными экспертами. Конкурс покинули 42 человека из 113 претендентов.

Международные эксперты выразили недоверие 49 кандидатам, однако 7 из них удалось остаться в конкурсе. Отмечается, что они убедили экспертов и квалифкомиссию судей в своей добропорядочности и профессионализме.

В общем 71 кандидат продолжит бороться за должности антикоррупционных судей. Они пройдут собеседования с Высшей квалификационной комиссией судей, после чего комиссия определит победителей.

Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту. ВСП вправе отказать в назначении любого кандидата.

После этого президент имеет 30 дней на назначение судей на должности.

В Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них - 12 должностей в Апелляционную палату.

Напомним, конкурс в Антикоррупционный суд стартовал 12 ноября. В нем приняли участие 240 человек.

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Источник: korrespondent.net