Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 17:05
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
28. 01. 2019

В США заявили о прорыве в переговорах с талибами

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил о достижении принципиальных договоренностей с движением "Талибан" о рамках мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

Согласно договоренностям, боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом. 

"У нас есть проект рамок, который необходимо конкретизировать, прежде чем он станет соглашением. "Талибан", к нашему удовлетворению, обязался сделать необходимое для того, чтобы предотвратить превращение Афганистана в платформу для международных террористических групп или отдельных лиц", - приводит издание его слова.

При этом высокопоставленный представитель американских властей заявил газете, что делегация талибов попросила предоставить ей время, чтобы обсудить со своим руководством требование США о переговорах представителей движения с афганским правительством, а также о прекращении огня в рамках любого окончательного соглашения.

Как отметили представители США и Афганистана, достижение принципиальной договоренности обсуждать эти два пункта выглядит как прорыв, пишет The New York Times.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину - до 7 тысяч военнослужащих. В настоящее время в стране находятся более 14 тысяч американских военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.