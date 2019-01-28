В США заявили о прорыве в переговорах с талибами

Согласно договоренностям, боевики гарантируют не укрывать террористические группировки на афганской территории, что может привести к полному выводу американских войск из страны в обмен на перемирие и переговоры между талибами и Кабулом.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил о достижении принципиальных договоренностей с движением "Талибан" о рамках мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

"У нас есть проект рамок, который необходимо конкретизировать, прежде чем он станет соглашением. "Талибан", к нашему удовлетворению, обязался сделать необходимое для того, чтобы предотвратить превращение Афганистана в платформу для международных террористических групп или отдельных лиц", - приводит издание его слова.

При этом высокопоставленный представитель американских властей заявил газете, что делегация талибов попросила предоставить ей время, чтобы обсудить со своим руководством требование США о переговорах представителей движения с афганским правительством, а также о прекращении огня в рамках любого окончательного соглашения.

Как отметили представители США и Афганистана, достижение принципиальной договоренности обсуждать эти два пункта выглядит как прорыв, пишет The New York Times.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину - до 7 тысяч военнослужащих. В настоящее время в стране находятся более 14 тысяч американских военных.