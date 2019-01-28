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28. 01. 2019

В Луганской области нашли склад боеприпасов

На территории заброшенного завода в городе Северодонецк Луганской области правоохранители обнаружили схрон боеприпасов. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Всего было обнаружено десять ящиков с боеприпасами.

"Следователями и экспертами с места происшествия изъято 1163 выстрелов для гранатометов, 56 патронов для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей и 21 тысяча 440 шт. патронов калибра 7,62 и 5,45 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец боеприпасов предусмотрительно забросал ящики мусором, чтобы скрыть их от посторонних глаз.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению хозяина схрона.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области нашли склад боеприпасов

Напомним, несколькими днями ранее в Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами, спрятанный на чердаке нежилого дома в Торецке. 

Ранее у жителя Киевской области изъяли взрывчатку и гранаты. Мужчина объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад.

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Источник: korrespondent.net

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