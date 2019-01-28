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28. 01. 2019

В Черновцах все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Черновцах из-за вспышки ОРВИ все школы города закрыли на карантин. Об этом со ссылкой на данные мэрии сообщает в понедельник, 28 января, Укринформ.

"С 29 января по 8 февраля включительно во всех школах Черновцов ввели карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ", - рассказала заместитель начальника управления образования Черновицкого городского совета Елена Кузьмина.

По ее словам, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, инициированная управлением образования горсовета.

Как доложила чиновница, 28 января в школах Черновцов из-за ОРВИ отсутствуют 13,4% учащихся, в частности, в восьми учебных заведениях более 20% отсутствующих, в пяти учреждениях - более 19,5%.

Также известно, что ранее карантин уже ввели в девяти школах Черновцов, а в некоторых - на вынужденные каникулы закрыли отдельные классы.

Ранее в школах Ужгорода (Закарпатская область) из-за вспышки ОРВИ среди детей объявлен карантин с 28 января.

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Источник: korrespondent.net

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