Комиссия ООН начала расследование убийства Джамаля Хашукджи

Специальная комиссия ООН начала свое расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.
"В рамках расследования убийства Джамаля Хашукджи провели встречу с Агнес Калламар, специальным докладчиком по вопросу внесудебных казней", - сообщил Чавушоглу.
Отмечается, что Калламар прибыла в Турцию специально по делу убийства Хашукджи. Она будет находиться в Турции в течение недели. Запланированы ее встречи с министром юстиции Абдулхамитом Гюлем и генеральным прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, который возглавляет расследование убийства Хашукджи.
Калламар прибыла в Турцию с международными экспертами, которые также примут участие в расследовании.
Также специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламар подавала запрос в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле с просьбой получить доступ в помещения. Однако, ответ на запрос пока не поступил.
Напомним, Калламар заявляла, что возглавит международное расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, которое начнется с визита в Турцию 28 января.
Ранее сообщалось, что в ООН недовольны расследованием Саудовской Аравии по делу Хашукджи.
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Источник: korrespondent.net
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