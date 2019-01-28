За время протестов "желтых жилетов" погибли 11 человек

Во Франции за время протестных акций "желтых жилетов" погибли 11 человек. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в понедельник, 28 января.

"Одиннадцать человек потеряли жизнь с начала этого кризиса", - сказал Макрон.

При этом он подчеркнул, что "ни одна из этих жертв не была вызвана действиями сил правопорядка".

Как известно, протесты "желтых жилетов" начались 17 ноября прошлого года. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net