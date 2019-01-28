Во Франции начали разработку гиперзвукового планера

Во Франции анонсировали создание гиперзвукового планера. Об этом заявила министр обороны страны Флоранс Парли, сообщил MiceTimes.
"Мы приняли решение заключить контракт на создание ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера", - отметила министр.
Как ожидается, разработанный гиперзвуковой планер сможет развивать скорость более 6000 километров в час. При этом первый испытательный полет намечен на "период к концу 2021 года".
"Многие страны сейчас оснащены таким оружием. Франция не может позволить себе ждать", - пояснила указанное решение глава Минобороны.
Известно, что проект получил название V-MaX, а главным подрядчиком станет авиационно-космический концерн Arianegroup.
Как сообщается, сегодня три из пяти стран постоянных членов Совбеза ООН уже работают над созданием гиперзвукового оружия, а именно: США, Китай и РФ.
Ранее в Китае ученые разработали и построили квантовый радар, способный обнаруживать воздушные цели на дальних расстояниях.
Также сообщалось, что в Украине заявили о готовности начать выпуск артиллерийского снаряда Цветник, в котором теперь не будет российских деталей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость