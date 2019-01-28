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28. 01. 2019

Адвокат заявил о пропаже капитана судна Норд

Адвокат Максим Могильницкий в понедельник, 28 января, заявил об исчезновении капитан крымского рыболовецкого судна Норд Владимир Горбенко, задержанного в марте 2018 года.

"Капитан рыболовецкого судна Норд Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома (в Киеве - ред.), и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал Могильницкий в Facebook.

По словам адвоката, Горбенко исчезает не впервые, но в апреле 2018 года его местонахождения стало известно уже через пять часов. "Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные", - добавил Могильницкий.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель Норд под флагом РФ. Капитан судна и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые и паспортные документы, выданные органами на аннексированной территории, деятельность которых является незаконным.

Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля Горбенко выпустили из-под стражи под залог.

30 октября 2018 года семь моряков судна были отпущены, Горбенко остался в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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