В Николаеве взорвали стометровую трубу котельной

В Николаеве на ул. Водопойной в понедельник, 28 января, путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной. Об этом пишут Новости-N.

Работы проводило специализированное предприятие ООО Савека.

Демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

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Ранее в Мелитополе пиротехники подорвали трубы котельных.

Напомним, накануне в Киеве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Он стоял перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

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Источник: korrespondent.net