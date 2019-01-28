Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 18:44
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
28. 01. 2019

В Николаеве взорвали стометровую трубу котельной

В Николаеве на ул. Водопойной в понедельник, 28 января, путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной. Об этом пишут Новости-N.

Работы проводило специализированное предприятие ООО Савека.

Демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве взорвали стометровую трубу котельной

Ранее в Мелитополе пиротехники подорвали трубы котельных.

Напомним, накануне в Киеве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Он стоял перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.