В Николаеве на ул. Водопойной в понедельник, 28 января, путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной. Об этом пишут Новости-N.
Работы проводило специализированное предприятие ООО Савека.
Демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве взорвали стометровую трубу котельной
Ранее в Мелитополе пиротехники подорвали трубы котельных.
Напомним, накануне в Киеве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Он стоял перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость