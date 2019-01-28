В одном из районов Закарпатья все школы закрыли на карантин

Все школы Раховского района Закарпатской области закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на официальной странице Раховской РГА в Facebook.

Омечается, что карантин начнется 29 января и продлится две недели.

"Во всех школах Раховщины завтра объявлен карантин. Соответствующее решение приняли сегодня, 28 января, на внеплановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Раховского райгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Как сообщила начальник отдела образования, молодежи и спорта райгосадминистрации Оксана Севч, по состоянию на 28 января около 32% детей не посещают школу в связи с болезнью.

Рнее сообщалось, что в Черновцах все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ.

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Источник: korrespondent.net