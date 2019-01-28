Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2019, понедельник, 18:53
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
28. 01. 2019

В одном из районов Закарпатья все школы закрыли на карантин

Все школы Раховского района Закарпатской области закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на официальной странице Раховской РГА в Facebook.

Омечается, что карантин начнется 29 января и продлится две недели.

"Во всех школах Раховщины завтра объявлен карантин. Соответствующее решение приняли сегодня, 28 января, на внеплановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Раховского райгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Как сообщила начальник отдела образования, молодежи и спорта райгосадминистрации Оксана Севч, по состоянию на 28 января около 32% детей не посещают школу в связи с болезнью.

Рнее сообщалось, что в Черновцах все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В декабре Гуайдо съездил в Вашингтон.
Сразу видно марионетку США.

В декабре Мадуро съездил в Москву.
Это верный шаг ответственного независимого политика.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.