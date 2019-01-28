На Донбассе пенсионер скончался на блокпосту

На Донбассе на так называемом "нулевом" блокпосту в контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает сайт благотворительного фонда Право на защиту.

В частности, указано, что смерть наступила примерно в 14:10 понедельника, когда семья из трех человек направлялась со стороны подконтрольной Украине территории.

Известно, что мужчина прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут его родные. Именно в этот момент ему стало плохо. На данный момент причина смерти пенсионера неизвестна.

Ранее пожилой мужчина скончался между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ Станица Луганская.

Напомним, 10 января на блокпосту "ДНР" умерли три человека. Сепаратисты заявили, что во всех трех случаях у мужчин констатировали сердечный приступ. Напомним, 30 декабря на блокпосте сепаратистов в Станице Луганской также умер мужчина.

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Источник: korrespondent.net