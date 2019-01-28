В Греции фермеры перекрыли национальную трассу

Сотни фермеров припарковали свои трактора на одной из полос национальной автострады Афины-Салоники в центральной Греции. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

В ближайшие дни и недели ожидается расширение фермерских протестов на север страны и другие регионы.

Организаторы акций протеста выдвинули перечень требований, угрожая устраивать дальнейшие протесты, если они не будут рассмотрены правительством.

К ним относятся минимальная цена на их продукцию, снижение производственных затрат за счет снижения цены на электроэнергию и списание налога на добавленную стоимость, улучшение пенсионного обеспечения, уменьшение взносов на социальное обеспечение, большая помощь при стихийных бедствиях, защита от кредиторов и другие мероприятия.

Как отмечается, подобные акции в Греции происходят почти каждый год и негативно влияют на импорт и экспорт, а также на поставку продуктов на внутренний рынок.

Напомним, 20 января в Греции десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны. Во время протестов пострадали 25 полицейских, также четыре человека были госпитализированы из-за проблем с дыханием после распыления газа. Перед голосованием у парламента Греции были задержаны боле 130 человек.

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Источник: korrespondent.net