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28. 01. 2019

В Европе отцы получили право на декретный отпуск

В Евросоюзе узаконили десятидневный отпуск по отцовству, сообщает Euronews.

Отпуск для мужчин будет оплачиваться на той же основе, что и декретный отпуск для женщин - по беременности (во время беременности супруги), родам и уходу за младенцем.

Это значительный шаг для некоторых стран по обеспечению равноправия полов. Не все национальные парламенты одобрили это начинание. Поэтому в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для родителя-мужчины.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддержал декретные отпуска для мужчин. 

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Источник: korrespondent.net

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