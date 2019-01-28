В Греции впервые за 10 лет повышают минимальную зарплату

Глава правительства Греции Алексис Ципрас объявил в понедельник, 28 января, о повышении минимальной месячной зарплаты в стране с 1 февраля на 11% до 650 евро с нынешних 586 евро, пишет ТАСС.

"После десяти лет сокращений мы приступаем к повышению минимальной зарплаты, которая составит €650 в месяц", - подчеркнул премьер.

Ципрас также сообщил, что отменяется и введенная по требованию международных кредиторов для молодежи в возрасте до 25 лет еще более низкая, чем минимальная зарплата, ставка оплаты труда в €510 в месяц. В итоге жалование для этой категории населения вырастет на 27%.

По подсчетам минфина страны, благодаря объявленным мерам повышение зарплат должно произойти у почти 600 тысяч работников.

Премьер также сообщил, что с понедельника начинается и процесс возвращения Греции на свободные финансовые рынки за счет выпуска пятилетних облигаций. По словам Ципраса, это событие опровергает утверждения греческой оппозиции о том, что Греция не может получить доступ к денежным рынкам.

Напомним, минимальная зарплата в Греции была сокращена на 22% до 586 евро в 2012 году, когда Греция боролась с рецессией.

Тем временем в Греции продолжаются массовые протесты. 20 января в Греции десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны. Во время протестов пострадали 25 полицейских, также четыре человека были госпитализированы из-за проблем с дыханием после распыления газа. Перед голосованием у парламента Греции были задержаны боле 130 человек.

А сегодня сотни фермеров заблокировали одну из национальных трасс страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net